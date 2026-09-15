Iğdır\'da ruhsatsız oto yıkama yapısı, işletme sahibinin direnmesine rağmen yıkıldı

Yıkım sırasında işletme sahibinin ekiplere direnmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Iğdır kent merkezindeki Kafkas Caddesi üzerinde bulunan oto yıkama işletmesinin faaliyet gösterdiği yapı, iddiaya göre arsa sahibinin kentsel dönüşüm kapsamında yeni bina yapılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne yaptığı başvurunun ardından belediye ekiplerince ruhsatsız yapı olarak tespit edildi.

Belediye tarafından işletme sahibine yapının kaldırılması için süre verildi.

Verilen sürenin dolmasının ardından yapının işletme sahibi tarafından kaldırılmaması üzerine belediye ekipleri yıkım çalışması başlattı.

Yıkım sırasında işletme sahibinin belediye ekiplerine direnmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Kısa süreli gerginliğin yaşandığı olayda, ruhsatsız olduğu belirtilen yapı ekiplerin çalışması sonucu yıkılarak kaldırıldı.

Olay, polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında sonlandırıldı.