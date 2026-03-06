2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak

Japonya Devlet Emeklilik Yatırım Fonu’nun (GPIF) eski başkanı Masataka Miyazono, görevinden ayrıldıktan sonra kariyerine finans dünyasında devam etmek yerine farklı bir alanı tercih etti. Miyazono, özellikle çiftçi nüfusunun hızla yaşlandığı Japonya’da tarım yatırımlarına odaklanma kararı aldı.

DOMATES VE ÇİLEK YETİŞTİRİYORLAR

Bloomberg’in haberine göre Miyazono, gayrimenkul dışındaki yeni gelir alanlarını genişletmek isteyen Hulic Co. şirketine danışman olarak katıldı. Şirket, 2029 yılına kadar yaklaşık 700 milyar yen (4,4 milyar dolar) yatırım yapmayı planlıyor. Hulic, Japonya’da domates ve çilek üretimi gerçekleştirirken Vietnam’da ise krizantem yetiştiriyor.

Şirket, tarım sektöründe üretimi artırmak amacıyla çiftçilere finansman desteği sağlamayı ve yaşlı çiftçilerin yerlerine geçecek yeni nesil üreticiler bulmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Miyazono ise tarımın sürdürülebilirliği için verimliliğin artırılması gerektiğini vurguladı.

"TARIMIN DAHA VERİMLİ HALE GELMESİ GEREKİYOR"

Miyazono, “Japonya’nın sürdürülebilirliğini güçlendirmek için tarımın daha verimli hale gelmesi gerekiyor. Çiftçilerin bunu tek başlarına başarması zor, şirketlerin de sürece dahil olması önemli” ifadelerini kullandı.

Japonya’da hızla yaşlanan nüfus yalnızca kamu maliyesi üzerinde baskı oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda tarımsal üretimde çalışan sayısını da düşürüyor. Tarım Bakanlığı verilerine göre, son 20 yılda sektörde çalışan sayısı yarı yarıya azalarak 2024 itibarıyla yaklaşık 1,1 milyona geriledi. Çiftçilerin ortalama yaşı ise 69,2’ye yükseldi.

2 TRİLYON DOLARI YÖNETİYORDU, ŞİMDİ 3 KİŞİLİK EKİP YÖNETECEK

Yaklaşık 2 trilyon dolarlık varlığı yöneten GPIF’in başkanlığını yapan Miyazono, şimdi ise yalnızca üç kişilik küçük bir ekip içinde tarım yatırımları üzerine çalışıyor.