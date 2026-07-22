Gençler için DABİS ile Kariyer Rehberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençler için DABİS ile Kariyer Rehberliği

Gençler için DABİS ile Kariyer Rehberliği
22.07.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞKUR, DABİS ile gençlere meslek ve üniversite tercihlerinde veri desteği sunuyor.

Konu hakkında İŞKUR İl Müdürü Emrah Ataş il genelinde DABİS ile gençlerimizin yanındayız, "Lise ve Üniversite tercihleri yaparken DABİS ile İŞKUR mobil uygulaması üzerinden kolayca erişebilirsiniz, Meslek alanları ve Üniversite ilişkin hazırlanmış en kapsamlı iş gücü piyasası göstergelerini inceleyebilirsiniz, farklı meslek alanları ve üniversite bölümlerini aynı ekranda karşılaştırarak tercihlerinizi verilerle destekleyebilirsiniz,  İlgi, yetenek ve hedeflerinizi esas alan modern ve veriye dayalı tercih imkânı sağlayan DABİS ile geleceğinize daha bilinçli adımlarla yön verebilir, tercih sürecinizi uzman danışmanların rehberliğinde planlayabilirsiniz". dedi

Bu konuda iş ve meslek danışmanları  tarafından bilgi edinmeniz için "Siz de Cumhuriyet Caddesi'ndeki DABİS standını ziyaret ederek kariyer yolculuğunuza güçlü bir başlangıç yapabilirsiniz".

Kaynak: Haber Platformu

Teknoloji, Eğitim, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika İş Kurumu Müdürlüğü Gençler için DABİS ile Kariyer Rehberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu’na davul-zurna sürprizi Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu'na davul-zurna sürprizi
Tekirdağ’da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Gülistan Doku’nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler Gülistan Doku'nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“ Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul

12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 12:20:48. #7.13#
SON DAKİKA: Gençler için DABİS ile Kariyer Rehberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.