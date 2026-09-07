2027-2029 OVP'de esnek çalışma ve kadın istihdamı için kreş desteği planlanıyor - Son Dakika
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2027-2029 OVP'de esnek çalışma ve kadın istihdamı için kreş desteği planlanıyor

2027-2029 OVP\'de esnek çalışma ve kadın istihdamı için kreş desteği planlanıyor
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2027-2029 Orta Vadeli Program'da haftalık çalışma günlerinin esnetilmesi, uzaktan ve kısmi çalışma modellerinin yasal güvenceye alınması ile çalışan ebeveynlere kreş desteği sağlanması öngörülüyor. Düzenlemeler, sosyal güvenlik sisteminin yeni modellere uyumlu hale getirilmesiyle kısmi zamanlı çalışanların hak kaybını önlemeyi amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2027-2029 Orta Vadeli Program, Türkiye'de çalışma hayatını kökten değiştirecek adımlar içeriyor. Programın temel hedefi atıl iş gücünü ekonomiye kazandırmak ve kadın ile genç istihdamını artırmak. Bu kapsamda haftalık çalışma günlerinin esnetilmesi, uzaktan ve kısmi çalışma modellerinin yasal güvenceye kavuşturulması ve çalışan ebeveynlere kreş desteği sağlanması planlanıyor.

Yeni OVP döneminde küresel dijital dönüşüme ve modern iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uyum sağlamak amacıyla geleneksel mesai saatleri ve çalışma günleri esnek hale getirilecek. Yapılacak yasal düzenlemelerle işçi ve işveren taraflarının ihtiyaçları ortak paydada buluşturulacak. Sosyal güvenlik sistemi, yeni nesil esnek ve parça zamanlı çalışma modelleriyle tam uyumlu hale getirilecek; böylece kısmi zamanlı veya esnek saatlerle çalışan vatandaşların sosyal haklarında ve emeklilik primlerinde herhangi bir hak kaybı yaşamasının önüne geçilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Orta vadeli program, Ekonomi, OVP, Son Dakika

Son Dakika İşçi 2027-2029 OVP'de esnek çalışma ve kadın istihdamı için kreş desteği planlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2027-2029 OVP'de esnek çalışma ve kadın istihdamı için kreş desteği planlanıyor - Son Dakika
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