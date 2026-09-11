2027 asgari ücret için 3 zam senaryosu, net rakamlar belli oldu - Son Dakika
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2027 asgari ücret için 3 zam senaryosu, net rakamlar belli oldu

2027 asgari ücret için 3 zam senaryosu, net rakamlar belli oldu
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2027'de geçerli olacak asgari ücret için yüzde 20, 25 ve 30 zam senaryoları öne çıkıyor. Bu senaryolarda net asgari ücretin 33 bin 690 lira 60 kuruş ile 36 bin 498 lira 15 kuruş arasında olması öngörülüyor.

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için hesaplamalar hızlandı. Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışan yeni ücretin ne olacağını takip ediyor. 2026 yılında asgari ücret yüzde 27 artırılmıştı; net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret 33 bin 30 lira oldu. İşverene toplam maliyet 40 bin 874 lira 63 kuruşa yükselirken, Asgari Ücret Desteği 1.270 lira seviyesine çıktı.

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde en önemli göstergelerden biri enflasyon olacak. Ağustos 2026'da tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,51 oldu. Yıl başından ağustos sonuna kadar tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 22,07, 12 aylık ortalamalara göre değişim yüzde 31,79 olarak kaydedildi. Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4, üçüncü Enflasyon Raporu'nda yüzde 28, Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 29,43 oldu. Bu beklentiler, zam hesaplamalarının yüzde 20 ile yüzde 30 arasında farklı senaryolarla ele alınmasına zemin hazırlıyor.

2026'da net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücret üzerinden üç zam senaryosu öne çıkıyor. Yüzde 20 zam senaryosunda net asgari ücret 33 bin 690 lira 60 kuruş olacak. Yüzde 25 zam senaryosunda net asgari ücret 35 bin 94 lira 38 kuruşa yükselecek. Yüzde 30 zam senaryosunda net asgari ücret 36 bin 498 lira 15 kuruş seviyesine çıkacak. Bu hesaplamalar mevcut net ücret üzerinden matematiksel olarak oluşturulan senaryoları gösteriyor. Kesin asgari ücret rakamı ise yapılacak görüşmelerin ardından belirlenecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Asgari Ücret, Ekonomi, Zam, Son Dakika

Son Dakika İşçi 2027 asgari ücret için 3 zam senaryosu, net rakamlar belli oldu - Son Dakika

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