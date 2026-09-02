Asgari ücret zammı 2024'ten bu yana yıllık enflasyonun gerisinde kalarak ücretliyi kayba uğrattı
2022 ve 2023'te yılda iki kez yapılan ek zamlar, asgari ücretliyi enflasyona karşı koruyordu. 2024'te bu uygulamanın terk edilmesiyle birlikte asgari ücret artışı, son iki yıldır yıllık enflasyonun gerisinde kaldı.
2022 ve 2023'te yılda iki kez yapılan ek zamlar asgari ücretliyi enflasyona karşı koruyordu. 2024'te bu uygulamanın terk edilmesiyle birlikte asgari ücret artışı son iki yıldır yıllık enflasyonun gerisinde kalıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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