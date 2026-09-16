Atakum Belediyesi önünde işçilerin açlık grevi, alacakların yatırılmasıyla bitti
Atakum Belediyesi önündeki direniş çadırında 11 gündür bulunan işçiler, alacaklarının bir bölümü hesaplarına yatırılınca 8 gündür sürdürdükleri açlık grevini sonlandırdı. Atakum Belediye İşçi Dayanışması temsilcileri, eylemlerinde yeni bir aşamaya geçtiklerini duyurdu.
Atakum Belediyesi önünde 11 gündür direniş çadırında bulunan işçiler, alacaklarının bir bölümü hesaplarına yatırılınca 8 gündür sürdürdükleri açlık grevini sonlandırdı.
Atakum Belediye İşçi Dayanışması temsilcileri, direniş çadırında yaptıkları açıklamada eylemlerinde yeni bir aşamaya geçtiklerini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
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