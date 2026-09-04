Çalışandan uyuşturucu testi istenebilmesi için iki şart var

Keçiören Belediyesi'nin çalışanlarından uyuşturucu testi talep etmesi, iş hukukunda tartışma gündeme getirdi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, CNN Türk'te işverenin çalışandan uyuşturucu testi isteyebilmesi için iki temel şart bulunduğunu belirtti. Zengin, çalışanın açık rızasının alınması gerektiğini; pilot, şoför, doğrudan vatandaşa hizmet veren işler ve savunma sanayii gibi kritik görevlerde ise testin işe başlarken istenebileceğini ifade etti.

Zengin, toplu sözleşmeler veya iş sözleşmelerine işe başlarken konulacak bir maddeyle bu testin talep edilmesinin önünde yasal engel bulunmadığını söyledi. İşverenin, işe başlamadan önce istenen sağlık raporuna uyuşturucu testini ekleyebileceğini aktardı. Test vermeyi reddeden işçiyi işveren işe başlatmayabilir. Testin pozitif çıkması halinde işveren, iş akdini tazminatsız feshedebiliyor; bu haklı nedenle fesih sayılıyor. Devlet memuru için memuriyetten çıkarma söz konusu olabiliyor. Testi reddeden işçi için de iş sözleşmesini başlatmama veya sonlandırma hakkı bulunuyor. Uyuşturucu kullanmadığı halde testinin pozitif çıktığını düşünen çalışanların ise yasal haklarını kullanabileceği belirtildi.