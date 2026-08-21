Danıştay\'dan Döner Sermaye Düzenlemesine Onay

Danıştay 2. Dairesi, döner sermaye işletmelerinde çalışan saymanların "diğer hizmet sınıfı" olarak değerlendirilmesi ve asgari ücretin bir aylık tutarı ile ücretlendirilmesine dair düzenlemeyi hukuka uygun buldu. 3423 sayılı Kanun çerçevesinde, bakanlıkça belirlenen alanlarda çalışma saatleri dikkate alınmadan parça başı ücretle mal ve hizmet üretimi yapılabileceği belirtildi. Buna göre, her personelin bir ayda alabileceği parça başı ücret toplamı asgari ücretin iki aylık tutarını geçemeyecek. Karın dağıtımında idareye takdir yetkisi tanındı. Döner sermaye işletmelerinin uygulamalı eğitim amacı taşıdığı ve kar amacı gütmediği ifade edildi.

Yönetmelik hükmü, parça başı ücretle çalışan personel için eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında asgari ücretin iki aylık, teknik hizmetler sınıfında bir buçuk aylık, diğer hizmet sınıfında ise bir aylık tutarından fazla ödeme yapılamayacağını düzenliyor. Kocaeli'deki bir mesleki ve teknik anadolu lisesi döner sermaye işletmesinde sayman olarak görev yapan davacı, bu sınırlamanın hukuka aykırı olduğunu savundu. Davalı ise düzenlemelerin yönetmelikle belirlendiğini ve 3423 sayılı Kanun'a uygun olduğunu, saymanların eğitim faaliyetleriyle ilgili olmadığını belirtti.

Danıştay, Anayasa'nın 128. maddesi gereği kamu görevlilerinin haklarının kanunla düzenlenmesi gerektiğini, ancak bu düzenlemenin sadece tavan tutarını belirlediğini, miktar veya oranın yönetmelikle belirlendiğini ifade etti. Yönetmelik hükümlerinin kamu yararına uygun olduğu sonucuna varan mahkeme, davanın reddine karar verdi.