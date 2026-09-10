DİSK-AR raporuna göre işçilerin 8 aylık ücret kaybı 1 trilyon 862 milyar TL'yi aştı - Son Dakika
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DİSK-AR raporuna göre işçilerin 8 aylık ücret kaybı 1 trilyon 862 milyar TL'yi aştı

DİSK-AR raporuna göre işçilerin 8 aylık ücret kaybı 1 trilyon 862 milyar TL\'yi aştı
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DİSK-AR'ın Eylül 2026 tarihli Ücret Kayıpları İzleme Raporu'na göre, Ocak-Ağustos 2026 döneminde 17 milyonu aşkın sigortalı işçinin enflasyon ve vergi kesintileri nedeniyle toplam ücret kaybı en az 1 trilyon 862 milyar 724 milyon TL oldu.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Eylül 2026 tarihli Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, Ocak- Ağustos 2026 döneminde 17 milyonu aşkın sigortalı işçinin enflasyon ve vergi kesintileri nedeniyle toplam ücret kaybı en az 1 trilyon 862 milyar 724 milyon TL'ye ulaştı. Bu tutarın 1 trilyon 6 milyar TL'si enflasyondan, 856,6 milyar TL'si ise gelir ve damga vergilerinden kaynaklandı.

Raporda, ortalama brüt giydirilmiş işçi ücreti 65 bin 929 TL olarak esas alındı. Bu ücret düzeyindeki bir işçinin ağustos ayındaki vergi ve kesinti yükü 19 bin 114 TL'ye, enflasyon kaynaklı parasal kaybı ise 11 bin 387 TL'ye yükseldi. Böylece ortalama işçinin toplam kaybı 30 bin 501 TL oldu. İşçiler, ağustos ayının en az 14 gününü bu kayıpları karşılamak için çalıştı.

Rapora göre, ücret seviyesi yükseldikçe vergi dilimlerinin etkisi ağırlaştı. Ağustos ayında asgari ücretin 1,5 katı düzeyindeki ücretlerin yüzde 38,4'ü, iki katı düzeyindekilerin yüzde 44,7'si, 2,5 katı düzeyindekilerin yüzde 46,7'si, üç katı düzeyindekilerin ise yüzde 47,6'sı vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridi. Asgari ücretin yılın sekizinci ayındaki kaybı 6 bin 196 TL olarak hesaplandı.

DİSK-AR, 2026 yılı gelir vergisi tarife dilimlerinin ücret artışlarının altında tutulması nedeniyle işçilerin yılın ilk aylarından itibaren üst vergi dilimlerine girdiğini belirtti. Raporda ayrıca, hesaplanan kaybın yalnızca enflasyon ile gelir ve damga vergilerini kapsadığı, KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin dahil edilmediği, bu nedenle gerçek gelir kaybının daha yüksek olduğu vurgulandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Ağustos, Ekonomi, Eylül, Son Dakika

Son Dakika İşçi DİSK-AR raporuna göre işçilerin 8 aylık ücret kaybı 1 trilyon 862 milyar TL'yi aştı - Son Dakika

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