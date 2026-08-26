İBB İşçileri 117. Gününde Açlık Grevine Ara Verdi - Son Dakika
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İBB İşçileri 117. Gününde Açlık Grevine Ara Verdi

İBB İşçileri 117. Gününde Açlık Grevine Ara Verdi
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İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'de işten çıkarılan işçiler, olumlu gelişmeler üzerine açlık grevine ara verdi.

İBB iştiraki Ağaç A.Ş.'de "güvenlik ve arşiv soruşturması" gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin başlattığı direniş 117'nci gününde. İşçiler, 24 Ağustos'ta İBB Danışmanı Yiğit Oğuz Duman ile yapılan görüşmenin ardından eylemlerine ve 14 gündür sürdürdükleri açlık grevine ara verme kararı aldı.

Saraçhane Parkı'nda yapılan ortak açıklamada sürecin olumlu bir zemine evrildiği ancak mücadelenin bitmediği vurgulandı. DİSK Birleşik Tarım Orman Sendikası (BTO-SEN) Genel Başkanı Mehmet Çak, süreci yakından takip etmek amacıyla iyi niyet göstergesi olarak eyleme ara verdiklerini söyledi. Çak, "Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Taleplerimiz tamamen neticeleninceye kadar dayanışma daha kıymetli olacaktır" dedi ve işçilerin temel taleplerinin haksızlığa uğrayan işçilerin durumlarının yeniden değerlendirilmesi ve oluşturulacak komisyonda işçi temsilcilerinin aktif yer alması olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika İşçi İBB İşçileri 117. Gününde Açlık Grevine Ara Verdi - Son Dakika

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