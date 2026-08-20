İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Süreci - Son Dakika
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İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Süreci

İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Süreci
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18-25 yaş arası üniversite öğrencilerine günlük 1.375 TL ödenek sağlayan İŞKUR programı başladı.

İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları ve tarihleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören 18-25 yaş arası öğrencilerin başvurabileceği program, günlük 1. 375 TL cep harçlığı ödeneği sağlıyor. Öğrenciler, başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde programın başvuru tarihleri gündemde. Başvurular, üniversitelerin ilan ettiği kontenjan ve tarihlere göre yapılacak. 20 Ağustos 2026 itibarıyla merkezi bir başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Bu yüzden öğrencilerin İŞKUR ve üniversite duyurularını takip etmesi gerekiyor. Program, öğrencilere iş deneyimi ve mesleki beceri kazandırmayı hedefliyor. Katılımcılara katıldıkları günler üzerinden ödeme yapılıyor ve çeşitli eğitim ile danışmanlık desteği sunuluyor.

Başvuru şartları arasında devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak gerekiyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak ve T.C. vatandaşı olmak şartları bulunuyor. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programa dahil edilmiyor. Program, eğitim sürerken çalışma deneyimi kazanmak isteyen öğrencilere yönelik. Gençlerin iş hayatına hazırlanması ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında katılımcılara her gün için ödeme yapılıyor. 2026 yılı için günlük ödeme tutarı 1. 083 TL olarak belirlendi. Aylık kazanç, katılım sağlanan gün sayısına göre değişiyor. Başvurular, programın açıldığı üniversitelerin ilan ettiği kontenjan ve şartlara göre yapılıyor. Öğrencilerin İŞKUR'un dijital kanallarını ve üniversite duyurularını takip ederek başvuru yapmaları önemli.

Kaynak: Haber Merkezi

Gençlik, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika İşçi İŞKUR Gençlik Programı Başvuru Süreci - Son Dakika

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