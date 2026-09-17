Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline iki günlük iş güvenliği eğitimi verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline iki günlük iş güvenliği eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda iki gün süren iki farklı eğitim programı düzenledi. Meclis Salonu'ndaki eğitimlerle personelin bilgi ve farkındalığının artırılması, güvenli çalışma kültürünün kurum genelinde yaygınlaştırılması hedeflendi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda iki gün süren iki farklı eğitim programı düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimlerle çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması ve güvenli çalışma kültürünün kurum genelinde yaygınlaştırılması hedeflendi.
Kaynak: Haber Merkezi
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