Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeline iki günlük iş güvenliği eğitimi verdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda iki gün süren iki farklı eğitim programı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimlerle çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması ve güvenli çalışma kültürünün kurum genelinde yaygınlaştırılması hedeflendi.