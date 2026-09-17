Konak Belediyesi önünde TİS alacakları için basın açıklaması yapıldı

Konak Belediyesi önünde TİS alacakları için basın açıklaması yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şubesi, Konak Belediyesi'nde çalışan üyelerinin TİS'ten doğan geriye dönük alacakları ve ödenmeyen TİS hakları için belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Bağımsız Yerel Hak-Sen de destek verdi.
Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) İzmir 2 No'lu Şubesi, Konak Belediyesi'nde çalışan üyelerinin Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) doğan geriye dönük alacakları ile ödenmeyen TİS hakları için belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.
Açıklamaya Bağımsız Yerel Hak-Sen de destek verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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