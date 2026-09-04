Maden-İş\'in tutuklu genel başkanı ve örgütlenme uzmanı 10 gün sonra tahliye edildi

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, 10 günlük tutukluluklarının ardından tahliye edildi.

İkili, madencilerin ödenmeyen maaşları, kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer alacaklarını tahsil etmek için başlatılan eylemler sırasında 26 Ağustos'ta tutuklanmıştı.