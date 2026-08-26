Maden İşçilerinde Umut: Görüşmeler Sonuçlandı
Yıldızlar SSS Holding maden işçileri, görüşmeler sonrası zafere yaklaştıklarını duyurdu.
Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki maden işletmelerinde çalışan ve aylardır ücretlerini alamayan madenciler, görüşmeler sonucunda zafere yaklaştıklarını duyurdu.
Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik işçileri, yazılı açıklamalarında, heyetlerinin Yıldızlar SSS Holding ile dün akşam 19.00'da başlayıp sabah 02.30'a kadar süren görüşmesi sonrasında zafere yaklaştıklarını duyurdu.
Nihai durumun bugün belli olacağı ve bugünkü eylemin ertelendiği açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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