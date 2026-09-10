OVP'de esnek çalışmaya yasal güvence geliyor, tazminat ve ücret hakları korunacak - Son Dakika
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OVP'de esnek çalışmaya yasal güvence geliyor, tazminat ve ücret hakları korunacak

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Orta Vadeli Program'da yeni nesil çalışma biçimlerinin güvenceli esneklik temelinde yaygınlaştırılması öngörülüyor. Uzaktan, kısmi, geçici ve platform çalışması için yasal mevzuat hazırlanacak; çalışanların tazminat, ücret ve sosyal güvenlik hakları yasayla güvence altına alınacak.

Orta Vadeli Program'da (OVP) yeni nesil çalışma biçimlerinin güvenceli esneklik temelinde yaygınlaştırılması öngörülüyor. Bu kapsamda yasal düzenlemeler yapılarak güvenceli esneklik yaygınlaştırılacak; İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarından yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. Çalışma günleri ayarlaması ile esnek süreli istihdam modelleri geliştirilecek, ebeveyn izni ve bakım sorumlulukları gözetilerek yeniden düzenlenecek.

Yeni nesil çalışma ve esnek çalışma ile iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışanların iş-yaşam dengesini gözeterek uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma modelleri geliştirilecek, bunun yasal düzenlemesi yapılacak. Platform çalışması da iş hayatına entegre edilecek; online ortamda iletişimin sağlandığı esnek ve sürekliliği olmayan işlerin yapıldığı ortam yaratılacak. Hollanda, Finlandiya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde bunun uygulandığını gösteren başarılı örnekler bulunuyor. Yeni nesil çalışma modeli denilince akla sadece uzaktan çalışma geliyor; oysa yarı zamanlı, ortaklaşa, mikro ve çağrı üzerine çalışma gibi birçok farklı model var.

Bu modeller Türkiye'de de uygulanıyor ancak sorun; bu şekilde çalışmalarda mesai saati, tazminat ve ücret gibi sosyal güvenlik haklarının yasalarla çizilmemiş olması. Bundan dolayı esnek çalışmada yasal haklar konusunda çalışan ile işveren anlaşamıyor. OVP'ye göre esnek çalışma ve yeni nesil çalışma için yasal mevzuat hazırlanacak ve bu sayede çalışanlara güvenceli esneklik sağlanacak. Daha açık bir anlatımla, çalışanların başta tazminat, ücret ve yan haklar olmak üzere sosyal güvenlikten kaynaklanan hakları yasalarla güvence altına alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Orta vadeli program, Ekonomi, OVP, Son Dakika

Son Dakika İşçi OVP'de esnek çalışmaya yasal güvence geliyor, tazminat ve ücret hakları korunacak - Son Dakika

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