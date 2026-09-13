OVP'de istihdam için dört politika, üç yılda 2,1 milyon yeni iş hedefi - Son Dakika
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OVP'de istihdam için dört politika, üç yılda 2,1 milyon yeni iş hedefi

OVP\'de istihdam için dört politika, üç yılda 2,1 milyon yeni iş hedefi
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Orta Vadeli Program'da istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için dört temel politika öne çıktı. Esnek ve hibrit çalışma, NEET gençler ile haftada üç gün çalışma modelinin yanı sıra üç yılda 2,1 milyon yeni istihdam hedefleniyor.

Orta Vadeli Program'da istihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için dört temel politika öne çıktı. İş gücü becerileri ile işveren ihtiyaçlarının uyumlaştırılması, esnek ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaştırılması, kadınlar, gençler ve engellilerin istihdama kazandırılması hedefleniyor.

Özellikle ne eğitimde ne istihdamda olan NEET gençlere iş tecrübesi kazandırılması ve haftada üç gün çalışma modeli gündemde. Program kapsamında üç yılda 2, 1 milyon yeni istihdam hedefleniyor.

CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci, detayları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin ile anlattı.

Kaynak: Haber Merkezi

Orta vadeli program, Politika, Ekonomi, OVP, Son Dakika

Son Dakika İşçi OVP'de istihdam için dört politika, üç yılda 2,1 milyon yeni iş hedefi - Son Dakika

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