SGK 2025 verilerine göre prim günü ücret arttıkça 30 güne yaklaşıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2025 yılı istatistiklerine göre, asgari ücret üzerinden primi ödenen sigortalıların aylık ortalama prim gün sayısı daha düşük kalıyor; ücret seviyesi yükseldikçe bu sayı 30 güne yaklaşıyor.

SGK'ya bildirilen tüm sigortalılar esas alındığında ise primlerin ortalama 25 gün üzerinden ödendiği, yani ayda ortalama 5 günlük eksik bildirim bulunduğu görülüyor. Bu veriler, eksik gün bildiriminin kayıt dışılıkla mücadelede yakından izlenmesi gereken bir alan olduğunu ortaya koyuyor.