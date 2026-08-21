TÜİK: İstihdam ve Ücretlerde Artış - Son Dakika
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TÜİK: İstihdam ve Ücretlerde Artış

TÜİK: İstihdam ve Ücretlerde Artış
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TÜİK, 2026'nın ikinci çeyreğinde istihdamın arttığını, ücretlerin ise önemli oranda yükseldiğini açıkladı.

2026 yılı ikinci çeyreğine ilişkin İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksinin yıllık yüzde 1,7, çeyreklik yüzde 0,8 arttığını bildirdi. Sektörler bazında bakıldığında, yıllık istihdam sanayide yüzde 2,2 azalırken inşaatta yüzde 5,0 ve ticaret-hizmette yüzde 3,1 artış gösterdi. Çeyreklik olarak sanayi yüzde 0,1 düşerken inşaat yüzde 2,1 ve ticaret-hizmet yüzde 0,9 yükseldi.

Sektörler genelinde çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 2,7, çeyreklik yüzde 1,2 arttı. Yıllık çalışılan saat değişimi sanayide yüzde 0,2 artış, inşaatta yüzde 7,3 artış, ticaret-hizmette yüzde 3,1 artış şeklinde gerçekleşti.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık bazda toplamda yüzde 35,8 yükseldi. Alt sektörlerde bu artış sanayide yüzde 33,2, inşaatta yüzde 38,3 ve ticaret-hizmette yüzde 37,1 oldu. Çeyreklik bazda brüt ücret-maaş endeksi yüzde 8,0 artış gösterdi.

Toplam sektörlerde saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 34,0, çeyreklik yüzde 7,0 yükseldi. Yıllık bazda bu artış sanayide yüzde 34,0, inşaatta yüzde 30,3 ve ticaret-hizmette yüzde 35,3 olarak gerçekleşti. Yıllık değişimlerde saatlik kazanç endeksi yüzde 32,3, kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yüzde 42,9 artarken; çeyreklik bazda saatlik kazanç yüzde 6,8, kazanç dışı işgücü maliyeti yüzde 8,2 arttı.

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika İşçi TÜİK: İstihdam ve Ücretlerde Artış - Son Dakika

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