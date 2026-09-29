KADEM Ağrı ile İl Müftülüğü kadın, aile ve gençlere yönelik iş birliğini görüştü - Son Dakika
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KADEM Ağrı ile İl Müftülüğü kadın, aile ve gençlere yönelik iş birliğini görüştü

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KADEM Ağrı ile İl Müftülüğü kadın, aile ve gençlere yönelik iş birliğini görüştü
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KADEM Ağrı İl Temsilciliği, Ağrı İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede kadın, aile ve gençlere yönelik ortak eğitim, seminer ve sosyal faaliyetler ile kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Gerçekleştirilen ziyarette; kadın, aile ve gençlere yönelik çalışmalar başta olmak üzere, toplumun manevi ve sosyal yönden güçlendirilmesine yönelik gerçekleştirilebilecek faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

KADEM <a class='keyword-sd' href='/agri/' title='Ağrı'>Ağrı</a> ile İl Müftülüğü kadın, aile ve gençlere yönelik iş birliğini görüştü

Görüşmede özellikle aile yapısının güçlendirilmesi, aile içi iletişimin desteklenmesi, kadınlara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının artırılması, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunacak faaliyetlerin geliştirilmesi konuları ele alındı.
KADEM Ağrı İl Temsilciliği ile İl Müftülüğü arasında gerçekleştirilebilecek seminer, söyleşi, eğitim programları, kadınlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler ile gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının toplumun farklı kesimlerine ulaşmada önemli katkılar sağlayacağı değerlendirildi.
Ayrıca camiler ve Kur’an kursları başta olmak üzere kadınlara ve gençlere yönelik yürütülen faaliyetlerin desteklenmesi, aile ve manevi değerler konusunda farkındalık oluşturacak ortak çalışmaların hayata geçirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Ziyarette, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, kadınların sosyal ve manevi yönden desteklenmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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