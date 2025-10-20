Köy Kadınları Dayanışma Derneği - Son Dakika
Köy Kadınları Dayanışma Derneği

Köy Kadınları Dayanışma Derneği
20.10.2025 10:40
Saitabat'taki dernek, kadın girişimciliği destekleyerek istihdam sağlıyor ve uluslararası tanınırlık kazanıyor.

BURSA'da kurulan, Türkiye'deki ilk köy kadın dayanışma derneği olan Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği, kadın girişimcilere örnek oluyor. 23 yıl önce, kendisi gibi ilkokul mezunu 9 kadınla çıktığı yola 115 üyesiyle devam eden dernek başkanı Sermin Cakalıoğlu (69), kadın girişimcilere yol gösterici olarak katıldığı uluslararası sempozyumlarla, derneğini dünyaya tanıtıyor.

Uludağ'ın eteklerindeki Kestel ilçesine bağlı kırsal Saitabat Mahallesi, 23 yıl öncesine kadar, yerli ve yabancı turistlerin görmek için kilometrelerce yol kat ettiği şelalesi, doğal güzellikleri ve temiz havasıyla anılıyordu. 2002 yılından bu yana ise adını kadınlarıyla duyuran köyde, Türkiye'deki ilk köy kadın dayanışma derneği kuruldu. 4 çocuk annesi Sermin Cakalıoğlu, kendisi gibi ilkokul mezunu olan 9 kadınla yola çıktı ve Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği'ni kurdu. Derneğin kuruluş amacı, köylerde dahi kaybolmaya yüz tutan imece ruhunu canlandırabilmekti. Kestel'de kurulan pazarda, evlerinde yaptıkları salça, reçel ve makarnaları satarak para kazanan kadınlar, köylerindeki merada inşa ettikleri tek katlı binada kahvaltı servisine başladı ve daha sonra da işlerini büyütüp burayı 2 katlı restoran haline getirdi. Osmanlı mimarisine uygun inşa edilen dernek binasında, misafirlerine hazırladıkları ürünleri sunan Saitabat köyü kadınları, el lezzetlerini gelir kapısına dönüştürdü.

65 KADIN ÜYEYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Kadın girişimcilere yol gösterici olarak uluslararası sempozyumlara katılan dernek başkanı Sermin Cakalıoğlu, 115 kadının üyesi olduğu dernekte, 65 kadın üyeye istihdam sağlandığını belirterek, "9 kişiyle başlamıştık. Şu an 115 üyemiz var. Türkiye ve yurt dışında seminerlere katılıp, örnek olan derneğimizi tanıtıyoruz. Derneğimiz Saitabat Şelalesi'ne gelen turistlerin uğrak noktası oluyor. Dernek gönül işidir. Derneğimizde 3 yıl para almadan çalışan kadınlarımız oldu. Sonrasında ücretli ve sigortalı çalışma şartları sağladık. Kendi yaptığımız ürünleri burada satıyoruz. Kahvaltı servisi yapıyoruz. Gelen turistler buraya uğramadan gitmiyor" dedi.

'UĞRAK NOKTASI HALİNE GELDİK'

Her geçen yıl üye sayılarının artığına dikkat çeken Cakalıoğlu, el emeklerini gelir kapısına dönüştürdükleri dernek binasının her köşesinde, dernek üyesi kadınların alın teri olduğuna dikkat çekerek, "Burası boş bir araziydi. Muhtarımızla konuşup burayı kurmayı istedik. Etrafta 2 restoran bulunuyordu. Fakat onlar buranın kültürünü anlatmıyordu. Biz de taleplerin ardından sözleşme yapıp burayı kurduk. Şu an gelenlerin uğrak noktası haline geldik. Buranın her köşesinde emeğimiz var. Sıfırdan başlayıp yaptık. Köyümüzdeki her aileden bir kişiyi arayıp, derneğimize davet ettim. Her geçen zamanda üye sayımız daha da çoğaldı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

