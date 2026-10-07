Kahramanmaraş Pazarcık\'ta otomobil takla attı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Nefsidoğanlı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer