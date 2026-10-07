Kahramanmaraş Pazarcık\'ta otomobil takla attı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta otomobil takla attı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Nefsidoğanlı civarında kontrolden çıkan otomobil takla attı ve sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Nefsidoğanlı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada otomobilde bulunan sürücü yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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