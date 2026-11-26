Kaza, 26 Kasım 2026 günü saat 18.00 sıralarında Türkoğlu ilçesi Büyükimalı Mahallesi’nde meydana geldi. M.T. (42) yönetimindeki 46 ANC 851 plakalı otomobil, köy içi yolda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metrelik şarampole düştü.

Kazada sürücü M.T. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi A.T. (40) ve çocukları Ö.B.T. (15) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer