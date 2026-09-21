Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyonda 14 bin 336 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyonda 14 bin 336 sentetik hap ele geçirildi

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Kahramanmaraş\'ta eş zamanlı operasyonda 14 bin 336 sentetik hap ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta 21 Eylül 2026'da ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 14 bin 336 sentetik hap, 37,56 gram yasaklı madde ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı; 2'sinin cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

<a class='keyword-sd' href='/kahramanmaras/' title='Kahramanmaraş'>Kahramanmaraş</a>'ta eş zamanlı operasyonda 14 bin 336 sentetik hap ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, 21 Eylül 2026 tarihinde şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı adli operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, satışına izin tabi 14 bin 336 adet sentetik ecza hap, farklı türlerde toplam 37,56 gram yasaklı madde, 29 adet çeşitli nitelikte hap ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyonda 14 bin 336 sentetik hap ele geçirildi - Son Dakika
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