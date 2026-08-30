Kahramanmaraş'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş\'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Otomobil ağaçla çarpıştı, sürücü ve yolcular yaralandı, Mehmet Yalvaç hayatını kaybetti.

<a class='keyword-sd' href='/kahramanmaras/' title='Kahramanmaraş'>Kahramanmaraş</a>'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Bağrıaçıklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet A. yönetimindeki 02 ADC 275 plakalı otomobil, Öztürk Mahallesi istikametinden Uludaz Mahallesi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, kazada sürücü Mehmet A. ile araçta yolcu olarak bulunan Sergen Y. ve Mehmet Yalvaç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Yalvaç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

Kahramanmaraş, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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