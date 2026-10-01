Kahramanmaraş'ta gıda denetiminde 42 bin pul biber etiketi ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta gıda denetiminde 42 bin pul biber etiketi ele geçirildi

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Kahramanmaraş\'ta gıda denetiminde 42 bin pul biber etiketi ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta 'Gıda Güvenliği-1' operasyonu kapsamında yapılan denetimde bir iş yerinde 42 bin pul biber etiketi ile 1.425 çuval ve 300 kutu ambalaj ele geçirildi. Gıda ürünlerine yönelik inceleme ve tespitler yapılırken, olayla ilgili idari ve adli süreç başlatıldı.

<a class='keyword-sd' href='/kahramanmaras/' title='Kahramanmaraş'>Kahramanmaraş</a>'ta gıda denetiminde 42 bin pul biber etiketi ele geçirildi

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Gıda Güvenliği-1” operasyonu kapsamında müşterek denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, iş yerinde farklı firmalara ait olduğu değerlendirilen 42 bin pul biber etiketi ile 1.425 çuval ve 300 kutu ambalaj tespit edilerek ele geçirildi.

İş yerindeki gıda ürünlerine yönelik inceleme ve tespitler yapılırken, olayla ilgili idari ve adli süreç başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta gıda denetiminde 42 bin pul biber etiketi ele geçirildi - Son Dakika
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