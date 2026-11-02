Kahramanmaraş\'ta operasyonlarda 334 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta operasyonlarda 334 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta yasaklı madde ticaretine yönelik operasyonlarda 334 sentetik ecza hapı, 160 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 TL ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklandı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaklı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda 334 adet sentetik ecza hapı, 160 adet uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 4 adet 9,19 milimetre fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 TL ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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