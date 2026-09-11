Kahramanmaraş'ta otomobil, sulama yapan kamyona çarptı; sürücü öldü, 2 yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta otomobil, sulama yapan kamyona çarptı; sürücü öldü, 2 yaralı

Kahramanmaraş\'ta otomobil, sulama yapan kamyona çarptı; sürücü öldü, 2 yaralı
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Kahramanmaraş'tan Narlı yönüne giden otomobil, orta refüjde sulama çalışması yapan kamyonun sağ arka bölümüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

<a class='keyword-sd' href='/kahramanmaras/' title='Kahramanmaraş'>Kahramanmaraş</a>'ta otomobil, sulama yapan kamyona çarptı; sürücü öldü, 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, A.A. yönetimindeki 34 ATS 038 plakalı otomobil, Kahramanmaraş’tan Narlı yönüne seyir halindeyken, orta refüjde sulama çalışması yapan Ö.K. idaresindeki 34 PNM 49 plakalı kamyonun sağ arka bölümüne çarptı.

Çarpışmanın ardından otomobil sürücüsü A.A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan A.A. ve H.A.A. ise yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

Kahramanmaraş, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta otomobil, sulama yapan kamyona çarptı; sürücü öldü, 2 yaralı - Son Dakika

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