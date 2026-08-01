Kahramanmaraş\'ta Yeni Şehircilik Modeli Zirvesi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından birçok kez Kahramanmaraş’a gelerek yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu kez TürkMedya Dirençli Şehirler Zirvesi kapsamında kente geldi.

Programda düzenlenen “Dirençli Şehirlerde Yeni Yaşam Modeli” ile “Şehircilikte Yeni Model: Kahramanmaraş Deneyimi” başlıklı oturumlarda, deprem sonrası şehirlerin yeniden inşa süreci, güvenli ve dirençli kentleşme anlayışı ile sürdürülen projeler değerlendirildi.

Zirvede konuşan Bakan Kurum, Kahramanmaraş’ta yürütülen kalıcı konut, iş yeri ve altyapı yatırımlarına ilişkin son durumu paylaşarak, yeniden imar çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

Deprem bölgesinde vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturulması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Kurum, Kahramanmaraş’ta kamu kurumlarıyla koordineli şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Programa, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yöneticiler, akademisyenler, şehir plancıları, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.