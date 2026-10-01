Otomobil henüz bilinmeyen nedenle takla attı, araçtaki 3 kişi hafif yaralandı

Otomobil henüz bilinmeyen nedenle takla attı, araçtaki 3 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı, araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahale yapıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından gerekli kontrolleri gerçekleştirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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