Yunus Timleri Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirdi
Kahramanmaraş'ta, motosikletli polis ekipleri 2 ruhsatsız tabanca bulan 3 şüpheliyi durdurdu.
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından bölgede gerçekleştirilen denetim sırasında şüphe üzerine durdurulan 3 kişi üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 kişide ruhsatsız tabanca bulundu.
Ele geçirilen ruhsatsız tabancalara el konulurken, silahların sahibi olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Haber Platformu
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