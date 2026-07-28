Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu (TADDEF) Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, görev süresini başarıyla tamamlayarak Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosluğu görevine atanan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev’e teşekkür plaketi takdim etti.

Düzenlenen törende konuşan Serdar Ünsal, Başkonsolos Zamin Aliyev’in görev yaptığı süre boyunca Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Görev yaptığınız süre boyunca Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine verdiğiniz önem ve destek hiçbir zaman unutulmayacaktır. Kars ve Iğdır’da yürüttüğünüz başarılı çalışmalar, iki ülke arasındaki dostluk köprüsünü daha da sağlamlaştırmıştır. Yeni göreviniz olan İstanbul Başkonsolosluğu görevinde de üstün başarılar diliyor, ülkemiz ve Azerbaycan adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

Ünsal, Başkonsolos Aliyev’e iki kardeş ülke arasındaki dostluğun gelişmesine sunduğu katkılar nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Plaketi alan Azerbaycan’ın İstanbul’a atanan yeni Başkonsolosu Zamin Aliyev ise duyduğu memnuniyeti dile getirerek Serdar Ünsal’a teşekkür etti.

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan’ın yalnızca dost değil, aynı zamanda “İki Devlet, Bir Millet” anlayışıyla hareket eden kardeş ülkeler olduğunu vurgulayarak, Kars ve Iğdır’da görev yaptığı yılların meslek hayatında her zaman özel bir yere sahip olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla bundan sonraki görev yerinin İstanbul Başkonsolosluğu olduğunu belirten Aliyev, Kars ve Iğdır’da edindiği dostlukların kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti.

“Kendimi bir Iğdırlı, bir Karslı gibi hissettim” diyen Aliyev, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kars’ta ve Iğdır’da bulunduğum süre boyunca kendimi adeta bir Karslı ve Iğdırlı gibi hissettim. Vatandaşlarımızla, kamu kurumlarımızın yöneticileriyle ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle karşılıklı güvene dayalı, samimi ilişkiler kurduk. Bu dostlukları hayatım boyunca unutmayacağım. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ‘İki Devlet, Bir Millet’ anlayışının güçlenmesinde basının ve sivil toplum kuruluşlarının önemli katkıları bulunmaktadır.”

Iğdır Azerbaycan Evi Derneği’nin yürüttüğü faaliyetleri de takdir ettiğini belirten Aliyev, Serdar Ünsal’a hitaben, “Türkiye’de Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin güçlenmesi adına verdiğiniz mücadeleyi ve yürüttüğünüz çalışmaları takdir ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Tören, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.