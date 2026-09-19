Kilis'te beton mikseri ile motosiklet çarpıştı, karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kilis'te beton mikseri ile motosiklet çarpıştı, karı koca hayatını kaybetti

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Kilis\'te beton mikseri ile motosiklet çarpıştı, karı koca hayatını kaybetti
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Kilis'te beton mikseriyle çarpışan motosikletteki Ahmet Zafer Aydemir olay yerinde, ağır yaralanan eşi Azize Aydemir ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kilis’te meydana gelen trafik kazası, bir aileyi yasa boğdu. Beton mikseri ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan Ahmet Zafer Aydemir ve eşi Azize Aydemir ağır yaralandı.

Kilis'te beton mikseri ile motosiklet çarpıştı, karı koca hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ahmet Zafer Aydemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan eşi Azize Aydemir ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Azize Aydemir, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kilis'te beton mikseri ile motosiklet çarpıştı, karı koca hayatını kaybetti

Karı kocanın hayatını kaybettiği feci kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın kesin nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu
Motosikletİnceleme3. SayfaGüncelPolisKilisSon Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te beton mikseri ile motosiklet çarpıştı, karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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