12 yıllık çöplükte Bitcoin arama hikayesine yeni çözüm buldu

Kripto dünyasının en trajik hikayelerinden biri yeni bir boyut kazandı. 2013'te Bitcoin'lerini içeren sabit diski yanlışlıkla çöpe atan James Howells, 12 yıllık mücadelesinin yönünü tamamen değiştirdi. Mahkeme kararıyla elinde bulundurduğu yasal sahipliği, Bitcoin Layer 2 teknolojisini kullanarak tokenlaştıracak.

James Howells Çöplük Kazısından Blockchain Projesine Geçiş Yapıyor

İngiliz BT mühendisi James Howells, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada vazgeçmediğini ancak stratejisini değiştirdiğini belirtti. Howells, "Hayır, vazgeçmedim. Çıkan söylenti kısmen doğru ancak çerçevelendiği şekilde değil." dedi.

1 Temmuz'da Newport çöplük sahasını satın almak için 33 milyon ila 40 milyon dolar arasında resmi bir teklif sunduğunu açıklayan Howells, Newport Konseyi temsilcilerinin bu teklifi yanıtsız bıraktığını söyledi.

Ceiniog Coin (INI) adlı yeni Bitcoin Layer 2 akıllı token projesi, yaklaşan ağ güncellemesini kullanacak. Bu güncelleme, Bitcoin işlemlerindeki 'OP_RETURN opcode' üzerindeki 80 bayt sınırını kaldırarak daha fazla işlevsellik için alan açacak.

Tokenın ekim ayından sonra çıkarılması planlanıyor ve yılın ilerleyen dönemlerinde bir ICO (İlk Dijital Para Arzı) düzenlenmesi hedefleniyor. Howells'ın amacı Ceiniog ekosistemini başlatmak ve Bitcoin Blockchain tarafından güvence altına alınan, 8.000 BTC tarafından desteklenen yüksek hızlı, yüksek ölçekli ödeme odaklı web3 ortamı oluşturmak.

High Court'un ocak ayındaki kararına atıfta bulunan Howells, "Konsey sabit diskin sahibi olabilir ancak o sabit diskin dijital içeriklerinin sahibi değiller. 8.000 Bitcoin yasal olarak benim." dedi.