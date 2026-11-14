16 yıldır uyuyan Bitcoin'ler servet olarak uyandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

16 yıldır uyuyan Bitcoin'ler servet olarak uyandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
16 yıldır uyuyan Bitcoin\'ler servet olarak uyandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Bitcoin'in ilk yıllarından kalan ve 16 yıldır hiç dokunulmayan iki cüzdan aynı sabah dakikalar arayla hareketlendi. Kazıldıkları gün birkaç dolar eden BTC'lerin bugünkü değeri milyonlarca dolara ulaştı.

2010'da madencilik ödülü olarak kazanılan ve o tarihten bu yana hareketsiz kalan iki Bitcoin (BTC) adresi, geçtiğimiz gün toplam 100 BTC transfer etti. İki transfer, birkaç dakika arayla gerçekleşti.

BTC'ler, 8 ve 19 Eylül 2010'da kazılan iki bloğun 50'şer BTC'lik ödüllerinden geliyor. O dönemde Bitcoin yaklaşık 6 sentten işlem görüyordu ve her bir ödülün değeri yaklaşık 3 dolardı.

Bugün 67 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin ile 100 BTC'nin değeri yaklaşık 6,7 milyon dolara ulaştı. Bu, 2010'daki değere göre yaklaşık 1,12 milyon katlık bir artış anlamına geliyor.

59 BTC TEK ADRESTE TOPLANDI

İlk adres BTC'lerin neredeyse tamamını tek bir adrese, çok küçük bir kısmını başka bir adrese gönderdi. İkinci adres ise yaklaşık 49 BTC'yi bir adrese, 1 BTC'yi başka bir adrese aktardı. Bir saat içinde yaklaşık 59 BTC yeni bir adreste birleştirildi.

İki cüzdandaki BTC'lerin aynı adreste toplanması, ikisinin de aynı kişi ya da grubun kontrolünde olabileceğine işaret ediyor. Cüzdanların sahipleri bilinmiyor ve BTC'lerin satıldığına dair bir iz bulunmuyor.

ESKİ CÜZDANLAR 2026'DA DAHA HAREKETLİ

Aynı gün saatler önce Şubat 2011'den bu yana hareketsiz olan başka bir cüzdan da 75 BTC taşıdı. Bu BTC'ler o dönemde tanesi yaklaşık 83 sentten alınmıştı.

Bir analize göre 2026'nın ilk 10 ayında uzun süredir hareketsiz adreslerden yaklaşık 33 bin 932 BTC taşındı. En yoğun hareket yaklaşık 6428 BTC ile ağustosta görüldü.

Bu hareketlerin bir kısmının satıştan çok güvenlik kaygıları, cüzdan yükseltmeleri ya da profesyonel saklama hizmetlerine geçişle bağlantılı olduğu belirtiliyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,4 değer kaybeden Bitcoin 67 bin 100 dolardan işlem görüyor.

Kripto ParaBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
New York’ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar New York'ta yeni turnikeler 10 saniyede aşıldı: Bütçe 1,1 milyar dolar
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Trabzonsporlu Salah Mısır’ın kralı oldu Tarihi rekoru kırdı Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı
Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi O anlar objektiflere yansıdı Macron sarılmak istedi, İzlanda Başbakanı geri çekildi! O anlar objektiflere yansıdı
Ankara’da “Çobanlar Grubu“na operasyon Servetlerine el konuldu Ankara'da "Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
12:23
Özgür Özel’in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
10:24
MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 12:55:07. #.0.2#
SON DAKİKA: 16 yıldır uyuyan Bitcoin'ler servet olarak uyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android