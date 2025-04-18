ABD Adalet Bakanlığı kripto para yaklaşımını değiştirdi

Bakanlığın geçen hafta yayınladığı politika belgesi, Biden yönetiminin daha sıkı düzenleme yaklaşımından keskin bir kopuşu temsil ediyor. Yeni politika, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) dijital varlık düzenleyicisi olmadığını vurgularken, kurumun sadece yatırımcılara zarar veren veya kripto paraları terörizm gibi suçlarda kullanan kişileri takip edeceğini belirtiyor. Bu önemli değişikliğin piyasa aracıları yerine kötü aktörlere odaklanması, kripto ekosisteminde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

Adalet Bakanlığı Suçlu Şirketler Yerine Kötü Aktörlere Odaklanacak

Adalet Bakanlığı'nın yeni yaklaşımı, dijital varlıklara düzenleyici çerçeveler dayatan dava veya suçlamaların peşine düşmeyeceğini açıkladı. Bakan Yardımcısı Todd Blanche bu resmi politika belgesinde, "Adalet Bakanlığı bir dijital varlık düzenleyicisi değildir." ifadesini kullandı.

Bakanlık bunun yerine, yatırımcılara zarar veren veya kripto paraları kullanan vakaları takip edecek. Bakanlık, 2022'de oluşturulan Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibini de kaldırdı.

Cahill Gordon & Reindel LLP ortağı ve eski federal savcı Samson Enzer, bu yeni talimatın devam eden kripto davalarını çözebileceğini belirtti. Enzer, "Biden yönetimi tarafından getirilen ve bu rehberlik izlenseydi bugün getirilmeyecek olan bir dizi devam eden soruşturma var." dedi.

Terraform Labs kurucusu Do Kwon'un avukatı geçen hafta bir duruşmada, DOJ'un yeni politika belgesinin "potansiyel olarak bazı ön duruşma taleplerinin konusu olabileceğini" söyledi.

Ancak savcılar Kwon'a karşı suçlamaları değiştirme planları olmadığını belirtti. Kwon, para aklama komplosu da dahil olmak üzere birden fazla suçlamayla karşı karşıya.

Pryor Cashman ortağı Katherine Reilly ise bu politika değişikliğinin Do Kwon davasını değiştireceğini düşünmüyor.

Reilly, yeni direktifi DOJ'un kripto davalarına yaklaşımını çok fazla değiştirmediği şeklinde görüyor ve savcıların suçlama getirmeye devam etmesi için alan bıraktığını belirtiyor.

Bu politika değişikliğinin yayınlanmasından sonra Geçici ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Caroline Pham destekleyici bir açıklama yaptı ve kurumun kaynaklarını dolandırıcılığa ve mağdurlara yardıma yönlendireceğini söyledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun da (SEC) "dramatik bir değişim" geçirebileceğini söyleyen Reilly, son aylarda kurumun Coinbase, OpenSea ve Kraken dahil olmak üzere birçok kripto şirketine karşı yasal takibatlarını sonlandırdığına dikkat çekti.