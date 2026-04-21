ABD CLARITY Act oylamasını Mayıs'a ertelenebilir
ABD CLARITY Act oylamasını Mayıs'a ertelenebilir

ABD CLARITY Act oylamasını Mayıs\'a ertelenebilir
21.04.2026 16:37
Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, kripto piyasa yapısı yasa tasarısı CLARITY Act'in Senato Bankacılık Komitesi'ndeki taslak oylamasının Nisan'dan Mayıs'a ertelenmesini Komite Başkanı Tim Scott'a önerdi. Stablecoin getirileri konusundaki anlaşmazlık bankacılık ve kripto sektörleri arasında henüz çözüme kavuşmadı.

Kuzey Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Tillis, pazartesi günü gazetecilere Komite'nin Nisan'da CLARITY Act oylaması yapmayacağını ve Başkan Scott'a yasayı Mayıs'a almasını tavsiye ettiğini açıkladı. Kripto para ve bankacılık sektörü temsilcilerinin stablecoin getirileri konusundaki görüş ayrılıklarını gidermek için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Tillis, "Süreci hızlandırmak yerine herkesi dinlemek ve benimsediğimiz şeylere makul bir gerekçe sunmak benim için çok önemli." ifadesini kullandı. Senatör Angela Alsobrooks ile birlikte stablecoin getirilerinin nasıl ele alınacağına ilişkin taslak dil üzerinde çalışan Tillis, müzakereleri sürdürüyor. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre mevcut taslak, pasif stablecoin bakiyelerindeki ödülleri yasaklarken işlem gibi aktiviteye bağlı getirileri serbest bırakıyor.

Bankacılık sektörü, stablecoin getirilerine izin verilmesi durumunda geleneksel bankacılık sisteminden, özellikle bölgesel bankalardan ciddi mevduat çıkışları yaşanabileceği endişesini taşıyor. Sektör temsilcileri, bu bankaların söz konusu çıkışları karşılayacak bilanço esnekliğine sahip olmayabileceğini ve toptan fon kaynaklarına başvurmak zorunda kalabileceğini savunuyor. Kripto şirketleri ise getiri kısıtlamalarının inovasyonu frenlediğini ileri sürerek karşı çıkıyor.

KRİPTO SEKTÖRÜNDEN ACELE ÇAĞRISI

Aynı gün kripto savunuculuk grubu Digital Chamber CEO'su Cody Carbone, Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott ile Senatör Elizabeth Warren'a mektup göndererek CLARITY Act'in "takvim izin verdiği anda" taslak oylamasına alınmasını talep etti. Carbone, bu adımın 70 milyondan fazla Amerikalının beklediği düzenleme netliğini sağlamak için zorunlu olduğunu vurguladı. Digital Chamber, yasanın Temsilciler Meclisi'nden geçmesinin üzerinden 270 günden fazla zaman geçtiğini hatırlattı.

Kasım'daki ara seçimler öncesinde yasayı geçirme baskısı da süreci hızlandırıyor. Senatör Cynthia Lummis, Mart'ta Nisan'da oylama yapılabileceği sinyalini vermişti. Senatör Bernie Moreno ise yasanın Mayıs'a kadar geçmemesi durumunda "öngörülebilir gelecekte dijital varlık mevzuatının çıkmayacağı" uyarısında bulunmuştu. Hazine Bakanı Scott Bessent de Demokratların Temsilciler Meclisi'ni ele geçirmesi halinde sürecin çökeceğini söylemişti.

Yasa, Senato Bankacılık Komitesi'nden çıktıktan sonra Senato Tarım Komitesi versiyonuyla birleştirilecek ve Senato genel oylamasına sunulacak. Bu hafta Komitenin gündemi büyük ölçüde Fed Başkanlığı adayı Kevin Warsh'ın salı günkü onay duruşmasına odaklanıyor.

Son Dakika Kripto Para ABD CLARITY Act oylamasını Mayıs'a ertelenebilir - Son Dakika

