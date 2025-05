ABD\'de stablecoin yasasına Senato engeli

ABD Senatosu'nda oylanması beklenen "Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act" (GENIUS Yasası) tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Demokrat liderler, Başkan Donald Trump'ın kripto varlıklardan gelir sağlamasına kapı açacak hükümleri frenlemek için kolları sıvadı. Sunacakları değişiklik teklifinde, başkanın stablecoin'lerden doğrudan kazanç elde etmesi kesin biçimde yasaklanıyor.

Trump Ailesinin USD1 Kazançları Engellenecek

ABD Senatosu'ndaki Demokrat liderler, Başkan Trump'ın kripto sektöründeki çıkarlarını engellemek için stablecoin düzenlemesine değişiklik önerisi sunmaya hazırlanıyor.

ABD Senatosu'nda stablecoin ödemelerini düzenleyen GENIUS Yasası 20 Mayıs'ta onaylanmak üzere ilerlerken, Demokrat senatörler Başkan Donald Trump'ın kripto para sektörüyle olan bağlantılarını sınırlamak için harekete geçti. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Senatörler Elizabeth Warren ile Jeff Merkley, başkanın stablecoin'lerden kar elde etmesini engelleyecek bir değişiklik önerisi sunacak.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre "Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act" (GENIUS Yasası) için hazırlanan değişiklik önerisi, ABD başkanının stablecoin'lerden finansal çıkar sağlamasını yasaklayacak. Bu hamle, 18 Demokrat senatörün 20 Mayıs'ta Cumhuriyetçilerle birlikte yasayı ilerletmek için oy kullanmasının ardından geldi.

Senatör Merkley sosyal medya platformu X'teki paylaşımında "GENIUS Yasası'nı yolsuzluk karşıtı değişikliğimiz olmadan geçirmek, Trump'ın erişim ve nüfuzunu en yüksek teklifi verene satmasına Kongre'nin onay damgası vurması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Trump ve üç oğlu, Mart ayında USD1 stablecoin'ini piyasaya süren kripto platformu World Liberty Financial'da (WLFI) aktif rol alıyor. Eleştirmenler, başkanın ABD'de USD1 gibi stablecoin'lerin finansal araç olarak tanınmasına yardımcı olan yasalardan kişisel olarak faydalanabileceğine dikkat çekiyor.

Abu Dabi merkezli bir yatırım şirketi, Binance'e yapacağı 2 milyar dolarlık yatırımı USD1 kullanarak gerçekleştireceğini açıkladı. Bu işlem, başkanın ailesinin işlem ücretlerinden kar elde etmesine olanak tanıyacak. Demokrat kanun yapıcılar, Trump'ın platformla olan bağlantılarının soruşturulması çağrısında bulundu ancak bu talep WLFI kurucu ortağı Zach Witkoff tarafından "kusurlu" olarak nitelendirildi.

Merkley ve Warren, Trump'ın kendi golf kulübünde kişisel memecoin'inden en büyük miktarlarda satın alan 220 kişiye özel yemek düzenlemesine de tepki göstermeyi planlıyor. Merkley'nin 22 Mayıs'ta tüketici savunma grubu Public Citizen ve ilerici siyasi örgüt Our Revolution tarafından Trump mekanının önünde düzenlenen protesto gösterisine katılması bekleniyor.

Warren, Merkley, Senatör Chris Murphy ve Public Citizen temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında Trump'tan yemek etkinliğinin "konuk listesini açıklamasını" istedi. Memecoin satın alan cüzdan sahiplerinden birkaçı etkinliğe katılacağını açıkça duyursa da, yayın tarihinde çoğunluğu hala anonim durumda.

Senatör Murphy konuyla ilgili olarak "Bu gece gerçekleşen gizli, özel yemek - Donald Trump'ın cebine para koyan kişilerin ona erişim sağladığı bu etkinlik - belki de tüm yolsuzlukların en yolsuzu." dedi ve açıklamasına "ABD Başkanı'ndan uygun ulusal güvenlik tavizleri istemek için onunla görüşme fırsatı satın aldılar." sözleriyle devam etti.