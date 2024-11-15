ABD'den SEC'e şok dava: SEC yönetimi için yolun sonu geldi - Son Dakika
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Kripto Para

ABD'den SEC'e şok dava: SEC yönetimi için yolun sonu geldi

ABD\'den SEC\'e şok dava: SEC yönetimi için yolun sonu geldi

ABD'de Cumhuriyetçi eyalet başsavcıları ve DeFi Eğitim Fonu, SEC'in kripto para borsalarına yönelik yaptırımlarını durdurmak amacıyla dava açtı. Davacılar, SEC'in kripto politikalarının yasa dışı olduğunu ve eyaletlerin düzenleme haklarını ihlal ettiğini belirtiyor. Bu durum, kripto piyasası için önemli yansımalar taşıyor.

15.11.2024 15:50
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ABD'deki bir grup Cumhuriyetçi eyalet başsavcısı ve DeFi Eğitim Fonu, SEC'in kripto para borsalarına yönelik yaptırım uygulamalarını durdurmak için dava açtı. Davacılar, SEC'in yetki sınırlarını aştığını ve yasal olmayan yürütme eylemleri gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Dava, SEC'in kripto sektörüne yaklaşımının, eyaletlerin düzenleme haklarını ihlal ettiğini savunarak, bu durumun kripto piyasasına zarar verdiğini öne sürüyor.

Kripto Sektörüne Karşı SEC Yaptırımlarına Tepkiler Artıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto para düzenlemelerine yönelik tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Cumhuriyetçi eyalet başsavcıları ve DeFi Eğitim Fonu, SEC'in kripto para piyasalarına yönelik müdahalelerini durdurmak amacıyla Kentucky Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi'nde dava açtı.

Davacılar, SEC ve kurum üyelerinin yasal yetkilerini aşarak kripto para borsalarına karşı haksız yaptırımlar uyguladığını öne sürüyor. İddianamede, kurumun mevcut kripto politikasının İdari Prosedürler Yasası'na aykırılık teşkil ettiği vurgulanıyor.

Dava dilekçesinde öne çıkan en önemli nokta, SEC'in yatırım sözleşmesi kapsamında değerlendirilmemesi gereken dijital varlıkları yanlış sınıflandırdığı iddiası. Bu girişim, SEC Başkanı Gary Gensler'in görev süresinin sonlarına yaklaşırken ve Donald Trump döneminde atanması beklenen yeni başkan öncesinde gündeme geldi.

Kentucky Başsavcısı Russell Coleman, konuya ilişkin açıklamasında eyalet vatandaşlarının ekonomik özgürlüklerini koruma kararlılığını dile getirdi. Coleman, "Yönetimin kripto para birimlerine yönelik müdahaleci tutumu, vatandaşlarımızın enflasyona karşı korunma haklarını engelliyor." değerlendirmesinde bulundu.

DeFi Eğitim Fonu CEO'su Miller Whitehouse-Levine ise kripto ve DeFi teknolojilerinin finansal hizmetlerde erişilebilirlik ve verimlilik açısından sunduğu fırsatlara dikkat çekti. Whitehouse-Levine, SEC'in mevcut politikalarının sektörün gelişimini engellediğini belirtti.

SEC cephesinden yapılan açıklamada ise davayla ilgili doğrudan bir yorumda bulunulmadı. Kurum sözcüsü, eyalet düzenleyicileriyle iş birliği içinde kripto piyasalarındaki usulsüzlüklerle mücadeleye devam edeceklerini ifade etmekle yetindi.

Davacılar ayrıca, Yüksek Mahkeme'nin "önemli sorular" ilkesi uyarınca federal kurumların Kongre'den açık yetki almadıkları alanlarda dava açamayacaklarını ve SEC'in eyaletlerin düzenleme yetkilerini ihlal ettiğini savunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'den SEC'e şok dava: SEC yönetimi için yolun sonu geldi - Son Dakika

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