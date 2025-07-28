ABD kripto fonlarındaki Ethereum hakimiyeti artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

ABD kripto fonlarındaki Ethereum hakimiyeti artıyor

ABD kripto fonlarındaki Ethereum hakimiyeti artıyor
28.07.2025 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD spot Ethereum ETF'leri geçen hafta 1,85 milyar dolar net girişle tarihi performans sergiledi. Aynı dönemde Bitcoin ETF'leri sadece 72 milyon dolar giriş alarak büyük fark oluştu. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların Ethereum'a olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

SoSoValue verilerine göre spot Ethereum ETF'leri 21-25 Temmuz haftasında aldığı 1,85 milyar dolarlık net girişle Bitcoin ETF'lerini büyük farkla geride bıraktı. Bu miktar, fonların lansmanından bu yana ikinci en büyük haftalık giriş rakamı olarak kayıtlara geçti. Piyasa uzmanları, bu trendin altcoin piyasasında yeni bir momentum yaratabileceğini değerlendiriyor.

Ethereum ETF'leri Bitcoin'i Geride Bıraktı

Haftalık işlem hacmi bakımından bakıldığında, Ethereum ETF'leri 10,39 milyar dolarlık işlem miktarı gerçekleştirdi. Bu rakam, bir önceki haftaki 10,57 milyar dolardan az miktarda düşük kaldı.

Bitcoin ETF'leri ise keskin bir düşüş yaşayarak sadece 72 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu miktar, bir önceki haftaki 2,39 milyar dolarlık performansla karşılaştırıldığında oldukça düşük kaldı.

Kripto piyasasında fiyat hareketleri de dikkat çekiyor. Verilere göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 0,8 yükselerek 119.077 dolara ulaştı. Ethereum ise yüzde 3,4 yükselerek 3.901 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Diğer altcoinlerde de genel bir yükseliş trendi gözlemleniyor. XRP yüzde 2,5, BNB yüzde 6,6, Solana ise yüzde 3,3 değer kazandı.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, Bitcoin'in 119.000 dolar seviyesini pazartesi sabahı erken saatlerde geri aldığını belirtti. Ruck, yatırımcıların tarifelere, makroekonomik veri yayınlarına ve düzenleyici değişikliklere tepkilerini beklerken "sakin piyasa dönemi" yaşandığını vurguladı.

Ruck ayrıca "Bitcoin volatilitesinin zayıflaması arasında daha fazla yatırımcının piyasa istikrarı bulurken altcoinler yükseldi. Bu durum ETH ve diğerlerine yukarı doğru çıkış şansı verdi." açıklamasında bulundu.

Uzman, kurumsal Bitcoin sahiplerinin kar realizasyonu yaptığını ancak yeni kurumların rezerv stratejilerinin bir parçası olarak BTC ve diğer altcoinleri dahil etmeye devam ettiğini ifade etti.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD kripto fonlarındaki Ethereum hakimiyeti artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Trump’tan ’Gazze’de ateşkes’ açıklaması: İsrail bir karar vermek zorunda kalacak Trump'tan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması: İsrail bir karar vermek zorunda kalacak
Diyanette 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Başsavcılık harekete geçti Diyanette 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Başsavcılık harekete geçti
Sapanca Gölü’ne giren genç hayatını kaybetti Sapanca Gölü'ne giren genç hayatını kaybetti
Almanya’da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı Almanya'da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı
Suriye hükümeti: Süveyda’dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor Suriye hükümeti: Süveyda'dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor
Trump, AB ile ’yüzde 15’lik gümrük vergisi konusunda’ anlaştıklarını duyurdu Trump, AB ile 'yüzde 15'lik gümrük vergisi konusunda' anlaştıklarını duyurdu
CHP’li Öztürk’ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı CHP'li Öztürk'ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı
Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü
’FETÖ’den ihraç edildi’ iddiası Bursa’daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı 'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız

17:50
İzmir ve Bursa’da ciğerlerimiz alev alev yanıyor
İzmir ve Bursa'da ciğerlerimiz alev alev yanıyor
17:36
İbrahim Tatlıses’ten kızı Dilan Çıtak’ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki: Çok şey var zaten
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
16:46
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
09:00
Süper Lig’e hoş geldin N’Koudou İşte yeni takımı
Süper Lig'e hoş geldin N'Koudou! İşte yeni takımı
08:58
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı Şimdi ’’Kim Milyoner Olmak İster’’ kazancıyla konuşuluyor
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi ''Kim Milyoner Olmak İster?'' kazancıyla konuşuluyor
08:41
Gıda işletmelerinde ’karekod’ dönemi Bugün başladı, kullanmayana ceza var
Gıda işletmelerinde 'karekod' dönemi! Bugün başladı, kullanmayana ceza var
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
08:19
Galatasaray Donnarumma’ya teklif yaptı İşte aldığı yanıt
Galatasaray Donnarumma'ya teklif yaptı! İşte aldığı yanıt
08:05
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
01:11
Beyoğlu’nda dolmuş otobüse çarptı 5 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda dolmuş otobüse çarptı! 5 kişi yaralandı
00:59
Bakan Yılmaz Tunç: Bursa yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Bakan Yılmaz Tunç: Bursa yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
00:44
Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti
Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti
00:13
Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız
Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 18:16:28. #7.12#
SON DAKİKA: ABD kripto fonlarındaki Ethereum hakimiyeti artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.