ABD'nin en büyük bankaları ortak stablecoin projesi geliştiriyor - Son Dakika
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Kripto Para

ABD'nin en büyük bankaları ortak stablecoin projesi geliştiriyor

ABD\'nin en büyük bankaları ortak stablecoin projesi geliştiriyor
23.05.2025 13:53
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ABD'nin lider bankalarının ortağı olduğu şirketler, ortak bir stablecoin lansmanı için erken görüşmelerde bulunuyor. JPMorgan, Bank of America ve Citigroup gibi dev kurumlar, GENIUS Act'in getirdiği mevzuat netliği sayesinde kripto para piyasasına adım atmaya hazırlanıyor. Konsorsiyum projesi, bankacılık sektörünün kripto dünyasına adaptasyonunda önemli bir dönüm noktası olacak.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre Amerika'nın köklü finans kurumları bireysel girişimler yerine güçlerini birleştirerek stablecoin dünyasına girmeyi planlıyor. Bu hamle, geleneksel bankacılığın kripto para sektöründeki tutum değişimini gözler önüne seriyor ve ABD'nin dijital para stratejisinde yeni bir sayfa açılabileceğine işaret ediyor.

Wall Street'in Kripto Para Hamlesi Netleşiyor

Potansiyel ortak stablecoin projesinin görüşmeleri, JPMorgan, Bank of America, CitiGroup, Wells Fargo ve diğer büyük ticari bankaların ortağı olduğu şirketleri içeriyor. Bu tür şirketler arasında gerçek zamanlı ödemeler ağı The Clearing House ve eşler arası ödeme sistemi Zelle'nin arkasındaki fintech şirketi Early Warning Services LLC yer alıyor.

Konuya aşina gizli kaynaklara göre ABD bankaları arasındaki görüşmeler ön aşamada kalıyor ve değişime tabi bulunuyor. Projenin nihai sonuçları, ülkenin gelişen stablecoin mevzuatına büyük ölçüde bağlı olacak.

Bu haftanın başlarında ABD Senatörleri, 'ABD Dijital Para Düzenleme Tasarısı' veya kısaca GENIUS Act ile ilerleme kararı aldı. Senato tasarısı, tokenize edilmiş varlıkların ABD doları veya benzer şekilde likit varlıklarla tam olarak desteklenmesini gerektirerek stablecoin düzenlemesi için zemin hazırlıyor.

Tasarı ayrıca 50 milyar dolardan fazla piyasa kapitalizasyonuna sahip ihraççılar için yıllık denetimler zorunlu kılıyor ve yabancı ihraç konusunda düzenlemeler ekliyor. GENIUS Act iki partili ivme kazanmasına rağmen, bazı Demokratlar tasarıya nihai onay vermeden önce Başkan Trump'ın kriptoyla kişisel bağlarının ele alınması gerektiğini vurguladı.

Trump ve oğulları, ABD başkanının ABD doları destekli stablecoinler için kamu desteğinin ardından kendi stablecoini USD1'i lansmanını yapan kripto projesi World Liberty Financial ile ilişkilendirildi. Bu gelişmeler, bankacılık sektörünün dijital para dünyasına adaptasyonunda önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

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Son Dakika Kripto Para ABD'nin en büyük bankaları ortak stablecoin projesi geliştiriyor - Son Dakika

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