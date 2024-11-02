ABD seçim atmosferi Bitcoin opsiyon piyasasını hareketlendirdi - Son Dakika
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Kripto Para

ABD seçim atmosferi Bitcoin opsiyon piyasasını hareketlendirdi

ABD seçim atmosferi Bitcoin opsiyon piyasasını hareketlendirdi

CME'de gerçekleşen 350 milyon dolarlık rekor Bitcoin opsiyon işlemi, seçim öncesi piyasalardaki hareketliliği yansıtıyor. Kripto para yatırımcılarının yüzde 20'sinden fazlasının seçimlerde düzenleme odaklı oy kullanacağı belirlendi. Bu durum, kripto varlıkların artık sadece finansal değil, politik bir güç haline de geldiğini işaret ediyor.

02.11.2024 10:33
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Seçim atmosferinde kripto piyasaları önemli bir dönüm noktasında bulunuyor. CME platformunda 29 Ekim Salı günü gerçekleşen 3.050 Bitcoin (BTC) kontratını içeren opsiyon işlemi, yatırımcıların Bitcoin fiyatının 79.300 dolar seviyesine ulaşacağına dair güçlü bir beklentisi olduğunu gösteriyor.

Bitcoin Opsiyonlarında Tarihi İşlem Hacmi

Kripto türev piyasalarında yaşanan bu gelişme, seçim öncesi risk iştahının arttığını gösteriyor. Özellikle CME platformundaki 3.050 BTC'lik opsiyon işlemi, 4,6 milyon dolar prim ve 42 milyon dolar delta değeriyle dikkat çekiyor.

Bitcoin, Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) vadeli işlemlerindeki toplam açık pozisyonların 50 milyar doları aşması, piyasadaki güven ortamını yansıtıyor. FalconX'ten Austin Reed, bu rakamların Deribit standartlarında bile önemli bir seviyeye işaret ettiğini belirtti.

Paradigm'den Justin Slaughter'ın açıklamaları, kripto yatırımcılarının seçimlerde beklenenden daha aktif rol oynayacağını gösteriyor. 17-22 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette, yüzde 3,5'lik hata payıyla, kripto yatırımcılarının yüzde 20'sinden fazlasının "tek konu seçmeni" olarak kendini tanımladığı belirlendi.

Bu gelişmeler, kripto sektörünün artık sadece finansal bir alan olmaktan çıkıp, ulusal seçimleri etkileyebilecek bir güce ulaştığını gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Para ABD seçim atmosferi Bitcoin opsiyon piyasasını hareketlendirdi - Son Dakika

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