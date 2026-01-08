ABD Senatosu'nda kritik kripto haftası - Son Dakika
Kripto Para

ABD Senatosu'nda kritik kripto haftası

ABD Senatosu\'nda kritik kripto haftası
08.01.2026 15:15
ABD Senatosu'nda iki önemli komite, kripto para piyasalarına yönelik kapsamlı düzenleme tasarısını 15 Ocak'ta oylamaya hazırlanıyor.

Washington'da kripto politikası açısından belirleyici bir hafta başlıyor. Dijital varlıkların düzenlenmesinde kilit rol oynayan Senato Tarım Komitesi ve Senato Bankacılık Komitesi, 15 Ocak'ta eş zamanlı oturumlar düzenleyerek kripto piyasa yapısına ilişkin yasa tasarılarını değerlendirecek. Tarım Komitesi'nin oturumu, komitenin bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamayla doğrulanırken, Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott da aynı tarihte oturum yapılacağını duyurmuştu.

KRİTİK TASARILAR MASADA

Kapsamlı bir kripto yasası için atılan bu adım, geçtiğimiz yıl boyunca süren müzakerelerin ardından büyük önem taşıyor. Tasarıların özünde, kripto para piyasalarında yetki dağılımını netleştirme amacı yatıyor. Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki yetki paylaşımı, düzenlemelerin temel eksenini oluşturuyor.

Ancak iki komitenin tasarıları farklı yaklaşımlar benimsiyor. Bankacılık Komitesi'nin versiyonu, hangi kripto paraların menkul kıymet sayılmayacağını netleştirmek için "yardımcı varlıklar" (ancillary assets) kavramını tanımlamayı hedefliyor. Tarım Komitesi'nin taslağı ise CFTC'ye yeni yetkiler veriyor olsa da geçtiğimiz aylarda çözülmesi gereken kritik noktalar hâlâ tartışmalı durumda.

Her iki komiteden de onay çıkması halinde tasarılar tek bir metinde birleştirilecek ve tam Senato oylamasına sunulacak. Ardından, yaz aylarında Temsilciler Meclisi'nden geçen "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası" (kısaca Clarity) ile uyumlaştırma süreci başlayacak. Hem Senato hem Meclis'ten geçecek bir yasa, Başkan Donald Trump'ın imzasına sunularak yürürlüğe girebilir.

TRUMP'IN ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE STABLECOİN TARTIŞMASI

Önümüzdeki haftaki oturumlarda Trump'ın kripto alanındaki çıkar çatışmalarının gündeme gelmesi bekleniyor. Kaynaklara göre Trump, ailesinin kripto girişimlerinden yüz milyonlarca dolar kazanç elde etti. Bunun yanı sıra getiri sağlayan stablecoinlerin düzenlenmesi de tartışmalı konular arasında yer alıyor.

Amerikan Bankacılar Birliği'nin Topluluk Bankacıları Konseyi, bu hafta Senato'ya gönderdiği mektupta, yaz aylarında kabul edilen GENIUS adlı stablecoin yasasındaki boşlukların kapatılması gerektiğini vurguladı. Konsey, kripto firmalarının stablecoin sahiplerine getiri programları aracılığıyla ödül sunmasına olanak tanıyan düzenlemelerin yerel bankaların kredi verme kapasitesini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Bankalar, mevduatları topluluk kredilerini finanse etmek için kullandıklarından bu boşlukların kapatılmasını kritik önemde görüyor.

Kripto sektöründen ise bu görüşe sert tepkiler geldi. Coinbase Baş Politika Sorumlusu Faryar Shirzad, X platformunda yaptığı açıklamada, "Asıl mesele bankalar ödüllere ihtiyatlı kaygılardan değil, rekabetin korunan gelir akışlarını tehdit etmesinden dolayı karşı çıkıyor." dedi. Shirzad, "GENIUS'u ve ödül sunma yeteneğini korumak, Amerikalılar için daha düşük maliyetler, daha fazla seçenek ve daha rekabetçi bir ödeme sistemi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Kripto Para

Son Dakika Kripto Para ABD Senatosu'nda kritik kripto haftası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: ABD Senatosu'nda kritik kripto haftası - Son Dakika
