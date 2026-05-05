ABD spot Bitcoin ETF'lerinde üç günlük giriş serisi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD spot Bitcoin ETF'lerinde üç günlük giriş serisi sürüyor

ABD spot Bitcoin ETF\'lerinde üç günlük giriş serisi sürüyor
05.05.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'deki Bitcoin borsa yatırım fonları geçtiğimiz gün 532,21 milyon dolar net giriş kaydetti. Bitcoin ABD-İran ateşkesinin ardından iyileşen risk iştahıyla üç aydan uzun bir süre sonra ilk kez 80 bin doları geri kazandı.

BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonuna 335,49 milyon dolar giriş olurken Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) fonuna 184,57 milyon dolar yöneldi. Morgan Stanley'nin Bitcoin ETF'si (MSBT) 12,16 milyon dolarla günde pozitif akış kaydeden tek diğer fon oldu. Geri kalan fonlarda yeni giriş olmadı.

Pazartesi girişleri üç günlük pozitif seriyi sürdürdü. Cuma günü fonlara 629,73 milyon dolar girerken perşembe günü 14,76 milyon dolarlık mütevazı bir giriş yaşanmıştı. Pozitif seri, son haftaların en yoğun çıkış dönemini oluşturan ve toplam 490,63 milyon dolarlık kayba yol açan ardışık üç günlük çıkışın ardından geldi.

ATEŞKES SONRASI TOPARLANMA VE MAKRO RİSKLER

Bitunix analistleri, yükselişin Bitcoin'in "ateşkes sonrası risk iştahı toparlanmasını" sürdürdüğünü belirtti. Analize göre Bitcoin, 79.500-81.000 dolar aralığındaki kısa pozisyon sıkışmasıyla (short squeeze) 80 bin dolar psikolojik seviyesini geri kazandı. Kaldıraçlı uzun pozisyonlar için birincil destek bölgesi 77-78 bin dolar aralığında oluştu.

Ancak büyük resim daha karmaşık. Makro ve jeopolitik güçler kripto fiyat hareketlerini giderek daha fazla yönlendiriyor. ABD ordusunun "Özgürlük Operasyonu" kapsamında Hürmüz Boğazı'nda deniz yollarını güvence altına almak için 15 bin personel konuşlandırması tedirginlik yarattı. İran bu hamlenin mevcut ateşkes çerçevesini ihlal edebileceği uyarısında bulundu.

Bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporu ve Fed yetkililerinin açıklamaları riskli varlıkların yönünü belirleyecek. Enflasyon beklentileri yüksek kalırsa Fed faizleri daha uzun süre yüksek tutabilir. Beklentilerin altında veri ise teknoloji ve dijital varlıklara rotasyon tetikleyebilir.

Bitunix analistleri, "Bitcoin artık yalnızca kripto piyasası içi duyarlılıkla değil, 'makro olaylar + likidite yapısı' tarafından ortaklaşa fiyatlanan bir aşamaya girdi." ifadesini kullandı.

Spot Ethereum borsa yatırım fonları pazartesi günü 61,29 milyon dolar net giriş kaydetti. Cuma günkü 101,18 milyon dolarlık güçlü girişle birlikte kümülatif net girişler 12 milyar doları aştı. Yeni pozitif seri, nisan sonundaki belirgin çıkışların ardından geldi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD spot Bitcoin ETF'lerinde üç günlük giriş serisi sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BAE’de petrol tesisine İHA saldırısı BAE'de petrol tesisine İHA saldırısı
İBB, Halk Ekmek’e yüzde 25 zam yaptı İBB, Halk Ekmek'e yüzde 25 zam yaptı
Vitor Pereira’nın Nottinham Forest’ı Chelsea’yi deplasmanda paramparça etti Vitor Pereira'nın Nottinham Forest'ı Chelsea'yi deplasmanda paramparça etti
Şanlıurfa’nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara
İzmir’de mayısta kar manzarası İzmir'de mayısta kar manzarası
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan enflasyon rakamlarına ilk yorum Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
16:20
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı
Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
15:45
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 16:36:01. #7.12#
SON DAKİKA: ABD spot Bitcoin ETF'lerinde üç günlük giriş serisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.