Digital Chamber başkanı Cody Carbone, stablecoin mevzuatının 2025'te Başkan adayı Donald Trump'ın masasında olacağını öngördü. Kurum, ABD merkez bankası (Fed) ve diğer düzenleyici kurumlarla görüşmeler planlarken, Temsilciler Meclisi ve Senato'da üç farklı yasa tasarısı çalışması devam ediyor.
Digital Chamber'ın Salı sabahı yayımladığı "Stablecoinler ABD Dolarının Hakimiyetini Nasıl Genişletiyor" başlıklı rapor, sektördeki son gelişmeleri detaylı bir şekilde ele değerlendirdi. Rapora göre stablecoinler, tasarruf ve sınır ötesi ödemelerde giderek daha fazla kullanılıyor.
Temsilciler Meclisi'nde Patrick McHenry ve Maxine Waters arasındaki görüşmeler, Fed'in stablecoin ihraçları üzerindeki rolü konusunda devam ediyor. Senato tarafında Bill Hagerty'nin Ekim ayında sunduğu taslak, Temsilciler Meclisi'ndeki çalışmalarla benzerlik gösteriyor.
Digital Chamber'ın politika önerileri listesi hem bankaların hem de banka dışı kuruluşların stablecoin ihraç edebilmesini destekliyor. Liste ayrıca stablecoinlerin menkul kıymet olarak değerlendirilmemesi ve 1:1 teminat gerekliliği gibi önemli noktaları da içeriyor.
Son Dakika › Kripto Para › ABD stablecoin düzenlemesi için geri sayıma başladı - Son Dakika
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