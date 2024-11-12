ABD stablecoin düzenlemesi için geri sayıma başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

ABD stablecoin düzenlemesi için geri sayıma başladı

ABD stablecoin düzenlemesi için geri sayıma başladı

Blockchain savunucu grubu Digital Chamber, stablecoin kullanımının hızla artmasıyla ABD yasa koyucularından acil harekete geçmelerini talep etti. Grubun yeni raporu, küresel dolaşımdaki stablecoinlerin yüzde 98'inden fazlasının ABD dolarına sabitlendiğini gösterdi. Rapor aynı zamanda Çin ve Rusya'nın bu alandaki artan faaliyetlerine dikkat çekti.

12.11.2024 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Digital Chamber başkanı Cody Carbone, stablecoin mevzuatının 2025'te Başkan adayı Donald Trump'ın masasında olacağını öngördü. Kurum, ABD merkez bankası (Fed) ve diğer düzenleyici kurumlarla görüşmeler planlarken, Temsilciler Meclisi ve Senato'da üç farklı yasa tasarısı çalışması devam ediyor.

Küresel Stablecoin Pazarında ABD Doları Hakimiyeti Sürüyor

Digital Chamber'ın Salı sabahı yayımladığı "Stablecoinler ABD Dolarının Hakimiyetini Nasıl Genişletiyor" başlıklı rapor, sektördeki son gelişmeleri detaylı bir şekilde ele değerlendirdi. Rapora göre stablecoinler, tasarruf ve sınır ötesi ödemelerde giderek daha fazla kullanılıyor.

Temsilciler Meclisi'nde Patrick McHenry ve Maxine Waters arasındaki görüşmeler, Fed'in stablecoin ihraçları üzerindeki rolü konusunda devam ediyor. Senato tarafında Bill Hagerty'nin Ekim ayında sunduğu taslak, Temsilciler Meclisi'ndeki çalışmalarla benzerlik gösteriyor.

Digital Chamber'ın politika önerileri listesi hem bankaların hem de banka dışı kuruluşların stablecoin ihraç edebilmesini destekliyor. Liste ayrıca stablecoinlerin menkul kıymet olarak değerlendirilmemesi ve 1:1 teminat gerekliliği gibi önemli noktaları da içeriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Abd Merkez Bankası, Kripto Para, Blockchain, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD stablecoin düzenlemesi için geri sayıma başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:02 Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı Cansız bedeni gölette bulunan eski belediye başkanından geriye sitem dolu mektup kaldı
17:54 AK Partili Zengin’den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz AK Partili Zengin'den, yangında ölen 5 kardeş ile dikkat çeken ifade: Her şeyi paraya bağlıyorsunuz
17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
01:46 Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı Mehmet Ali Erbil savcılıktaki ifadesinde yasa dışı bahisçilerin yaptığı teklifi anlattı
01:17 ABD’den Haiti’ye giden yolcu uçağına inişe geçtiği anda ateş açıldı ABD'den Haiti'ye giden yolcu uçağına inişe geçtiği anda ateş açıldı
00:24 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu
00:17 Belarus BRICS Ortağı Oldu Belarus BRICS Ortağı Oldu
00:12 Kartal’da bir binada balkon çöktü, bina sakinleri tahliye edildi Kartal'da bir binada balkon çöktü, bina sakinleri tahliye edildi
23:30 İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir
23:24 Trump’ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor Trump'ın yeni yönetimi için hangi isimler öne çıkıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 19:36:07. #1.11#
SON DAKİKA: ABD stablecoin düzenlemesi için geri sayıma başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.