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ABD'de kripto için yeni kurallar kapıda

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ABD\'de kripto için yeni kurallar kapıda
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ABD Senatosunda CLARITY yasasının görüşülmesine geçilmesini sağlayacak önerge reddedildi. Bernstein, Kongredeki tıkanıklığın ardından SEC ve CFTC'nin token sınıflandırması, DeFi ve tokenlaştırma alanlarında hızlı kurallar yayımlamasını bekliyor.

Senatodaki usul oylaması 49'a karşı 50 oyla reddedildi ve önerge için gereken 60 oya ulaşılamadı. Sonuç, ABD'deki dijital varlıkların denetimini ilk kez kapsamlı bir federal çerçeveye bağlamayı amaçlayan CLARITY yasasının genel kurulda görüşülmesini engelledi.

Bernstein analistleri, yasanın geçememesinin düzenleme çalışmalarını durdurmayacağını savundu. Kurumun çarşamba günü paylaştığı değerlendirmeye göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonunun (CFTC), yasa görüşmelerinde kaybedilen zamanı telafi etmek için hızlı ve kapsamlı bir kural hazırlama sürecine girmesi bekleniyor.

Analistlerin öne çıkardığı gündem, sermaye toplama süreçlerinde kullanılacak token sınıflandırmasını ve merkeziyetsiz finans (DeFi) geliştiricileri ile kişisel saklama protokollerine yönelik korumaları kapsıyor. Hisse tokenlaştırması için yenilik muafiyetleri, gerçek dünya varlıklarına bağlı kalıcı vadeli işlemlerin daha hızlı onaylanması ve spor tahmin sözleşmelerinin sınıflandırılması da beklenen düzenleme başlıkları arasında yer alıyor.

SEC KRİPTO KURAL PAKETİNİ HAZIRLADI

Bernstein'a göre kurumların atacağı adımlar sektördeki belirsizliği azaltabilir. Analistler buna karşın idari düzenlemelerin CLARITY yasasıyla aynı kalıcılığı sağlamayacağına dikkat çekti. Kongreden çıkacak bir yasa, kuralları yönetim değişikliklerine karşı daha dayanıklı hale getirebilirdi.

SEC, bu yöndeki ilk kapsamlı adımını ağustosta attı. Kurumun "Regulation Crypto Assets" adlı teklifi, dört yıllık dönemde 5 milyon dolara ve 12 aylık dönemde 75 milyon dolara kadar token ihracı için iki ayrı kayıt muafiyeti öngörüyor. Teklif ayrıca belirli koşulları karşılayan kripto varlıkların "yatırım sözleşmesi" sayılmamasını sağlayacak güvenli liman düzenlemesi içeriyor.

SEC Başkanı Paul Atkins, söz konusu öneriyi açıklarken Kongrenin kalıcı bir piyasa yapısı kurmasının hâlâ vazgeçilmez olduğunu belirtmişti. CLARITY yasasının yeniden oylanıp oylanmayacağı kesinleşmedi. Bernstein analistleri ise daralan takvim ve etik hükümler üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle yakın dönemde yeni bir oylama yapılmasını düşük ihtimal olarak değerlendiriyor.

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