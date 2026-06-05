ABD’denin kripto para yasası için zaman daralıyor - Son Dakika
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ABD’denin kripto para yasası için zaman daralıyor

ABD’denin kripto para yasası için zaman daralıyor
05.06.2026 14:09
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Beyaz Saray'ın kripto danışmanı Patrick Witt, emniyet güçlerinin itirazlarına karşın Clarity Act'i düzenleyici anlayışa ve yasaların uygulanmasına destek veren bir tasarı olarak nitelendirdi. Ara seçimler öncesinde yasama penceresinin daralmasıyla birlikte kongre üyeleri dijital varlık mevzuatını hızla yasalaştırmaya çalışıyor.

Blockchain Association'ın düzenlediği sanal bilgilendirme toplantısında Witt, Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis ve Temsilci Tom Emmer tasarının bir an önce yasalaşması için çağrıda bulundu. Dernek bu hafta başında 160 eski güvenlik yetkilisinin imzaladığı tasarı geçirme çağrısını içeren bir mektup göndermişti. Witt, "Para küresel ölçekte çok daha hızlı hareket ediyor. ABD standart belirlemezse başkasının oyun kurallarının alıcısı konumuna düşeceğiz." dedi.

Lummis, tasarının bu yıl yasalaşmaması halinde 2030'a kadar gündeme gelmeyebileceğini vurguladı. Zamanın hızla tükendiğini ve bu tasarının ABD'de kamuoyuna sunulan en kapsamlı ve çok taraflı müzakere edilmiş dijital varlık düzenleyici çerçevesi olduğunu belirtti.

Tasarının önünde kalan temel anlaşmazlıklar arasında kara para aklamayı önleme standartlarına ilişkin hükümler ile merkeziyetsiz finans (DeFi) savunucularının desteklediği Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA) yer alıyor. Saklama hizmeti sunmayan geliştiricilerin para transferi aracısı sayılmayacağını netleştirmeyi amaçlayan BRCA, Senato'nun son sürümüne dahil edildi.

EMNİYET GÜÇLERİNİN İTİRAZLARI VE YASA TARTIŞMASI

Emniyet grupları ve bazı kongre üyeleri, Clarity Act ile BRCA'nın mali suçlarla mücadeleyi zorlaştıracağını öne sürdü. Demokrat Senatör Catherine Cortez Masto geçen ay bu gerekçelerle tasarıya ret oyu kullandı. Masto, tasarının yasadışı finansı izleme ve kurban fonlarını kurtarma konusunda emniyet güçlerinin etkinliğini zayıflattığını, suçluların kovuşturulmasını da güçleştirdiğini belirterek ret oyu kullandı.

Başkanlık dijital varlıklar danışma konseyi yürütme direktörü sıfatıyla toplantıda konuşan Witt, geçen ay Senato Bankacılık Komitesi oylamasından önce bu endişelere yanıt olarak tasarıya yeni bölümler eklendiğini belirtti. "Bu gerçek anlamda düzenleyici yanlısı, emniyet güçlerinin yanında bir tasarı." diye ekledi.

Tasarı son bir yılda çeşitli engellerle karşılaştı. Bankalar ile kripto sektörü arasındaki stablecoin getirisi tartışması öne çıkan sorunlardan biri olmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi kripto girişimlerine ilişkin çıkar çatışması kaygıları da henüz netlik kazanmadı ve tasarının geleceğini tehdit eden bir faktör olmaya devam ediyor.

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