ABD'nin ilk Shiba Inu erişimli ETF'si onaylandı - Son Dakika
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ABD'nin ilk Shiba Inu erişimli ETF'si onaylandı

ABD\'nin ilk Shiba Inu erişimli ETF\'si onaylandı
15.06.2026 15:01
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Dogecoin ve Shiba Inu içeren T. Rowe Price kripto ETF'sini onayladı. Böylelikle fon, ABD'de Shiba Inu'ya erişim sunan ilk ETF oldu.

1,83 trilyon doları aşan varlık yöneten köklü varlık yöneticisi T. Rowe Price'ın fonu hafta sonu onay aldı. T. Rowe Price Active Crypto ETF, piyasa değeri en büyük memecoinler arasında yer alan Dogecoin ve Shiba Inu dahil bir dijital varlık sepetine erişim sağlıyor.

Aktif yönetilen ve çok varlıklı bu ETF, aynı anda 5 ila 15 kripto paraya erişim sunuyor. Çeşitlendirilmiş yapısı, dijital varlıkları tek tek satın alma zahmetine girmeden dolaylı erişim isteyen geleneksel yatırımcılara hitap ediyor.

T. Rowe Price, ETF için ilk kez Ekim 2025'te SEC'e başvurmuş, martta ise güncellenmiş bir S-1 başvurusu sunmuştu. Son onayla birlikte fon, yakında New York Borsası'nın NYSE Arca platformunda TKNZ koduyla işlem görecek. Fon, uygun kripto paraları satın almak için nakit, nakit benzerleri ve stablecoin tutacak. Başvuruya göre sepetteki uygun varlıklar arasında Bitcoin, Ethereum, XRP ve Cardano'nun yanı sıra Dogecoin ve Shiba Inu yer alıyor.

SHIBA INU ABD'DE İLK KEZ BİR ETF'YE GİRDİ

Shiba Inu ekosistemi için bu, ABD'de yerel token SHIB'e erişim sunan ilk ETF oldu. İnternet şakası olarak başlayan token uzun süredir kurumsal erişim beklediği için bu adım, ana akıma doğru önemli bir aşama sayılıyor. Ancak tek varlıklı bir fon olmadığı için SHIB'in sepetteki yeri talebe ve performansa bağlı kalıyor. Aktif yönetilen fonda varlık ağırlıkları düzenli olarak değişebilir.

DOGECOIN ZATEN BİRDEN ÇOK FONDA YER ALIYOR

T. Rowe Price ETF'si, piyasa değeri en büyük memecoin olan Dogecoin'e erişim sunan ilk fon değil. Tokenı, geleneksel borsalarda performansını izleyen birçok ETF bulunuyor. Grayscale, Bitwise ve 21Shares ABD'de Dogecoin ETF'leri başlatmıştı.

Yine de Dogecoin'in T. Rowe Price Active Crypto ETF'sine dahil edilmesi, kripto alanında köklü bir varlık haline geldiğini bir kez daha gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD'nin ilk Shiba Inu erişimli ETF'si onaylandı - Son Dakika

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