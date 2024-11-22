Alman sigorta devi Allianz'dan önemli Bitcoin hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Alman sigorta devi Allianz'dan önemli Bitcoin hamlesi

Alman sigorta devi Allianz\'dan önemli Bitcoin hamlesi

Avrupa'nın en büyük sigorta şirketlerinden Allianz, MicroStrategy'nin Bitcoin (BTC) satın almak için çıkardığı 2,6 milyar dolarlık tahvilin yüzde 24,75'ini satın aldı. Böylelikle sigorta devi, MicroStrategy'nin 2,6 milyar dolarlık Bitcoin yatırım tahvillerinin yaklaşık 650 milyon dolarlık kısmını satın aldı

22.11.2024 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu stratejik yatırım, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan güveninin artışına işaret ediyor.

Almanya merkezli sigorta devi Allianz'ın dört farklı alt kuruluşu üzerinden MicroStrategy tahvillerine yaptığı yatırım, kurumsal adaptasyonda yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Bitcoin'in 99.000 dolar seviyesini test ettiği ve aylık yüzde 40'lık rekor artış yaşadığı bir dönemde gelen bu gelişme, sektördeki dönüşümün önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Allianz Bitcoin Stratejisini Şekillendiriyor

MicroStrategy'nin Bitcoin yatırım stratejisine Allianz'ın verdiği destek, kripto para piyasalarında yeni bir sayfa açtı. Verilere göre sigorta devi, yatırımını Allianz Global Investors Luxembourg yüzde 14,34, Allianz Global Inv Of America LP yüzde 6,64, Nicholas Applegate Cap MGMT Inc yüzde 3,74 ve AllianzbGlobal investors GMBH yüzde 0,04 olmak üzere dört farklı alt kuruluş üzerinden tamamladı.

Bu stratejik yatırım, MicroStrategy'nin başlangıçta 1,75 milyar dolar olarak planlanan tahvil satışının 3 milyar dolara ulaşmasında önemli rol oynadı. MicroStrategy kurucusu ve CEO'su Michael Saylor, toplanan fonların ek Bitcoin satın alımı ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacağını duyurdu.

Allianz Sigorta, Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Alman sigorta devi Allianz'dan önemli Bitcoin hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya sele teslim Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
16:45 Erdoğan’dan, İçişleri Bakanı’nı komisyon görüşmelerine almayan CHP’li vekillere sert sözler Erdoğan'dan, İçişleri Bakanı'nı komisyon görüşmelerine almayan CHP'li vekillere sert sözler
16:02 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru 4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
06:16 Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti Dershane çatısında çıkan yangında 1 öğretmen hayatını kaybetti
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
00:01 Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi Süleyman Soylu ve Sırrı Süreyya Önder yine helalleşemedi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 18:45:17. #1.12#
SON DAKİKA: Alman sigorta devi Allianz'dan önemli Bitcoin hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.